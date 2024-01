Partiti i lavori per la prima casa della comunità

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la costruzione della prima casa della comunità del distretto sanitario di Scandiano. Un’operazione che prevede la ristrutturazione dei locali al piano terra dell’edificio che ospita gli uffici distrettuali (ex sede Croce Rossa) in via Pistoni e Blosi. Il sindaco scandianese Matteo Nasciuti e il direttore del distretto Marco Ferri hanno fatto visita alla sede. Il progetto è finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di circa 390mila euro e comporta la concretizzazione di ambulatori medici e infermieristici, di sportelli di accettazione e sale d’attesa. Il loro completamento è stimato in circa cinque mesi, salvo imprevisti. Gli ambulatori sono destinati ai medici di medicina generale di Scandiano e al personale infermieristico e amministrativo che fa capo alle medicine di gruppo esistenti oltre che al servizio di prenotazione Medicup e ad altri servizi aziendali. Dal punto di vista logistico sarà vantaggiosa la prossimità con l’ospedale e la compresenza, nello stesso edificio, della casa della comunità, dei servizi di continuità assistenziale, infermieristico, sociale per gli anziani e dello staff amministrativo del dipartimento di cure primarie. Collegati sono anche i preesistenti servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e del dipartimento di sanità pubblica. "Si aggiunge un tassello importante – sottolinea il direttore generale dell’Ausl, Cristina Marchesi – nell’offerta assistenziale del territorio di Scandiano: la casa della comunità coniuga funzioni e servizi sanitari e socio-assistenziali, a garanzia dei bisogni di tutte le fasce di età. Le forme associative della medicina generale integrate tra loro e con i servizi territoriali dell’azienda sanitaria sono un presidio importante per la continuità dei percorsi sanitari e socio-sanitari con orari di servizio adeguati alle effettive esigenze della popolazione". Esprime soddisfazione il primo cittadino Nasciuti: "Ritengo si tratti di un ulteriore step nell’allargamento, nella riorganizzazione e ammodernamento dell’offerta sanitaria sul nostro territorio. Voglio ringraziare l’Ausl per aver scelto di candidare un progetto così importante sul nostro territorio: un intervento per cui il Comune ha offerto e offrirà il massimo supporto possibile. Entro pochi mesi cittadine e cittadini scandianesi, medici e professionisti sanitari avranno a disposizione un nuovo polo assistenziale di primo livello, in piena sinergia con l’ospedale. Davvero un bel risultato".

Matteo Barca