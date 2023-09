Partito Democratico Poviglio: Mattia Pasini nuovo segretario

Si è svolto nei giorni scorsi il congresso del Partito democratico a Poviglio, che in particolare ha sostituito il segretario dimissionario Ugo Marinelli, rinnovando il consiglio direttivo del circolo locale. All’unanimità è stato eletto Mattia Pasini (in foto con, a destra, il segretario provinciale Massimo Gazza). Confermato il consiglio direttivo uscente, ma con due nuovi ingressi, che ora è composto da Juri Iemmi, Stefano Carpi, Filippo Ferrari, Aldo Menozzi, Mario Angelo Vincenzo Mazzei, Giammaria Manghi, Amos Vecchi, Mirko Cecchella, Davide Panella, Desy Galli, Miriam Zanoni, Cliceria Davoli, Roberta Dall’Asta, Barbara Giorgi, Maria Anna Simeoli, Benedetta Gualdi, Patrizia Del Rio, Barbara Cellato.

Tra i programmi principali figura anche il cammino verso le elezioni comunali del prossimo anno, al termine di un mandato iniziato con l’emersione di un bilancio tutt’altro che positivo dovuto a scelte passate e non senza scontri politici in seno alla maggioranza, con frizioni anche molto marcate tra i consiglieri Pd e il sindaco Cristina Ferraroni, che in alcuni frangenti hanno rischiato il commissariamento dell’ente locale.