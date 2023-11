Partito il cantiere all’ex ospizio

Sono finalmente partiti in modo concreto i lavori all’ex casa di riposo di Guastalla, destinata a diventare un ospedale e casa della Comunità. Più volte abbiamo parlato di questo progetto, con l’avvio dei lavori annunciati per giugno, poi rinviati a settembre e solo ora iniziati in modo concreto, per una spesa prevista di oltre sette milioni di euro finanziati da risorse del Pnrr. Al momento si stanno svuotando i locali interni da attrezzature e strutture varie, per poi iniziare la ristrutturazione vera e propria. L’area antistante il cancello di ingresso è stata chiusa dal cantiere, così come la strada accanto all’edificio, che è transitabile solo a piedi o in bici. L’intervento dovrà esser concluso entro il 2016, proprio per non perdere i sostanziosi finanziamenti pubblici. Diventerà una "cittadella della salute".