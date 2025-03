"Party in sicurezza" contro droga e alcool

Quasi tutte le scuole medie di Reggio Emilia hanno partecipato all’evento "Party in Sicurezza", organizzato alla discoteca Italghisa. L’evento è stato organizzato il 27 novembre scorso, con la partecipazione delle forze dell’ordine, il 118 e la protezione civile. "Party in Sicurezza" si è svolto all’Italghisa, perché gli organizzatori hanno pensato che una discoteca fosse il posto più adatto per questa iniziativa: per mettere in guardia i ragazzi dai rischi che in questi luoghi si possono incontrare. Lo scopo di questa uscita è stato infatti quello di far capire ai ragazzi i rischi dell’assunzione di sostanze stupefacenti, dell’abuso di alcol e fumo, e l’importanza della sicurezza stradale. I ragazzi hanno visto come agiscono le forze dell’ordine in caso di incidente e hanno incontrato una persona che ha raccontato la sua testimonianza.

Classi III E e III F