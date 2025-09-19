Parva Mundi, un viaggio tra sapori e tradizione

Un nuovo evento collegato alla tradizionale processione del Cristo parlante, dal centro di Brescello fino a foce Po, in programma da oggi a domenica. Si tratta di ’Parva Mundi’, un festival che permette di scoprire prodotti artigianali, biologici e a filiera corta, espressione della sapienza produttiva del territorio con antiche e spesso dimenticate varietà di piante ornamentali e da frutto. Grande attenzione riservata ai vini, formaggi, salumi, miele, conserve e alle birre artigianali, fino alle attività per bambini , attività con animali, dimostrazioni di antichi mestieri, e laboratori creativi,. Il porto fluviale di Boretto sarà il punto di partenza per escursioni in barca per ammirare il paesaggio da una prospettiva unica. Questa sera con lo scrittore Ermanno Cavazzoni si parla di letteratura sul Po, lasciando spazio pure alla musica, con le esibizioni del D’Esperanto trio, Barrio de tango, Folkin’ Duo. E domani non mancherà la processione con il Cristo Parlante dalla chiesa parrocchiale fino al fiume Po, rinnovando un’antica tradizione.

Da segnalare poi la rievocazione delle elezioni del 1946, con l’allestimento di seggi con urne elettorali per esprimere il voto, proprio come accadde quasi 80 anni fa, ricreando l’ambientazione dell’epoca.

a.le.