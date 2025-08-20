Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Pascoli verso la 'desertificazione'. Resta un pastore per 200 pecore
20 ago 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
Pascoli verso la ’desertificazione’. Resta un pastore per 200 pecore

I grandi pascoli di Valbona e Vallisnera nell’alta Valle del Secchi in comune di Ventasso, fino agli anni ‘60’-’70 del secolo contesi da centinaia di greggi in quanto la pastorizia era da secoli la principale attività delle popolazioni locali, scomparsa la pastorizia, hanno subito alcuni decenni di abbandono a rischio desertificazione. A resistere sono stati gli abitanti di Valbona con tre aziende agricole e tre pastori, questo è servito a mantenere una ‘campagna’ pulita e rigogliosa con gli animali al pascolo. Adesso però anche a Valbona per questioni familiari, è rimasto solo un pastore con 150/200 pecore e un contadino con circa 200 capi bovini che produce latte per Parmigiano Reggiano di montagna di mucche al pascolo. Mentre i pascoli di Vallisnera sono rimasti deserti per decine di anni: l’ultimo pastore storico per amore verso le pecore con le quali ha trascorso una vita centenaria, è stato Domenico Sezzi, deceduto diversi anni fa a pochi mesi dal centesimo compleanno. Domenico detto Minghin, all’età di 97/98 anni andava al pascolo con un cane fedele e le sue pecore. Già l’anno scorso qualcosa è era mosso anche sui pascoli di Vallistera in accordo con gli abitanti che li avevano affidati ad allevatori di vacche rosse.

Quest’anno l’organizzazione si è perfezionata e all’interno di grande recinto elettronico che raccoglie tutta l’area dei pascoli ci sono alcune centinaia di vacche rosse che pascolano liberamente indisturbate, ammirate e fotografate dai turisti dell’alto Appennino. La prima considerazione che fanno in molti, soprattutto coloro che hanno avuto modo di sperimentare o conoscere l’ultima fase agricola della montagna prima dell’esodo, è un plauso al ritorno delle vacche rosse, una razza reggiana in passato molto presente negli allevamenti a carattere familiare quando, anche allora, si produceva Parmigiano Reggiano.

s. b.

