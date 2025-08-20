Pascoli verso la ’desertificazione’. Resta un pastore per 200 pecore

I grandi pascoli di Valbona e Vallisnera nell’alta Valle del Secchi in comune di Ventasso, fino agli anni ‘60’-’70 del secolo contesi da centinaia di greggi in quanto la pastorizia era da secoli la principale attività delle popolazioni locali, scomparsa la pastorizia, hanno subito alcuni decenni di abbandono a rischio desertificazione. A resistere sono stati gli abitanti di Valbona con tre aziende agricole e tre pastori, questo è servito a mantenere una ‘campagna’ pulita e rigogliosa con gli animali al pascolo. Adesso però anche a Valbona per questioni familiari, è rimasto solo un pastore con 150/200 pecore e un contadino con circa 200 capi bovini che produce latte per Parmigiano Reggiano di montagna di mucche al pascolo. Mentre i pascoli di Vallisnera sono rimasti deserti per decine di anni: l’ultimo pastore storico per amore verso le pecore con le quali ha trascorso una vita centenaria, è stato Domenico Sezzi, deceduto diversi anni fa a pochi mesi dal centesimo compleanno. Domenico detto Minghin, all’età di 97/98 anni andava al pascolo con un cane fedele e le sue pecore. Già l’anno scorso qualcosa è era mosso anche sui pascoli di Vallistera in accordo con gli abitanti che li avevano affidati ad allevatori di vacche rosse.

Quest’anno l’organizzazione si è perfezionata e all’interno di grande recinto elettronico che raccoglie tutta l’area dei pascoli ci sono alcune centinaia di vacche rosse che pascolano liberamente indisturbate, ammirate e fotografate dai turisti dell’alto Appennino. La prima considerazione che fanno in molti, soprattutto coloro che hanno avuto modo di sperimentare o conoscere l’ultima fase agricola della montagna prima dell’esodo, è un plauso al ritorno delle vacche rosse, una razza reggiana in passato molto presente negli allevamenti a carattere familiare quando, anche allora, si produceva Parmigiano Reggiano.

s. b.