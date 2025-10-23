Pasolini, che pasticcio. Mietto ‘salva’ la scelta: "Format accantonato: la responsabilità è mia"

"La responsabilità è mia. Evidentemente non sono stato efficace nel trasmettere a Piergiorgio le ragioni della mia scelta". Si carica tutto sulle sue spalle Marco Mietto, assessore alla Cultura. Nessun passo indietro riguardo la natura delle sue scelte. Ma, sostanzialmente, un esercizio di autocritica nella gestione dell’affare Pasolini. È stato il Carlino Reggio, ieri, a svelare il cortocircuito a Palazzo: non ci sono, a oggi, iniziative autonome del Comune di Reggio per celebrare il cinquantennale dalla morte del grande giornalista, scrittore e regista. A differenza di quello che accadrà in altri Comuni della provincia. E in una mail alla giunta Piergiorgio Paterlini, super consulente proprio del settore Cultura, ha espresso il proprio "sconcerto" per l’assenza di qualsivoglia evento. Cosa è successo? Lo spiega chi quell’assessorato lo guida.

Assessore, perché non ci sono iniziative di Reggio per il cinquantennale della morte di Pier Paolo Pasolini?

"C’è un reading-concerto il primo novembre al Cavallerizza, nell’ambito del Festival ‘Aperto’. Mi sbaglio?"

No no, c’è. Ma è un’iniziativa della Fondazione Teatri.

"Le politiche culturali della città sono politiche di sistema. Nel sistema, l’assessorato ha ruoli, funzioni e compiti solo in piccola parte di produzione di proposte. Dalle biblioteche ai teatri, fino alle fondazioni, noi coordiniamo le proposte e interveniamo nelle progettazioni rispettando assolutamente l’autonomia di ognuno. Discutendo anche, nel tentativo di dare coerenza alle proposte che arrivano. Tutto questo fa sì che, nel sistema delle politiche culturali della città, ci saranno per un lungo periodo, fino a gennaio-febbraio dell’anno prossimo, iniziative in cui il riferimento a Pasolini sarà centrale".

Lei quindi dice che non è vero che avete ‘snobbato’ Pasolini?

"E’ una strategia chiara, la stessa che abbiamo adottato per le tappe di avvicinamento al ‘Giorno della Memoria’. Tante iniziative, con tanti diversi soggetti del sistema culturale reggiano, pubblici e privati. Il Comune, in quel caso, ha promosso autonomamente una sola iniziativa, in collaborazione con il liceo Canossa. È una scelta di lavorare in sinergia con tutti".

Però Piergiorgio Paterlini ha scritto una mail ‘di fuoco’ alla giunta sull’assenza di eventi. Mi sta dicendo che non eravate d’accordo su cosa fare?

"Le ragioni di quella mail si concentrano su uno dei format che in questi mesi abbiamo tenuto in considerazione per celebrare Pasolini. Sono stato io, è responsabilità mai, a decidere che in questo momento non ci sono le condizioni complesse per realizzare quel tipo di format".

Problemi di budget?

"Il budget deve tenere necessariamente conto di varie iniziative. C’era una complessità organizzativa, oltre a un problema di sedi da utilizzare e al nodo degli attori da coinvolgere, molti già impegnati. Era un format ambizioso sul quale lavoriamo da un anno, ma più vicini alla data abbiamo fatto scelte diverse".

È quindi venuto meno il rapporto di fiducia tra lei e Paterlini?

"Assolutamente no. Stiamo lavorando a un’altra delle sue idee, nella quale credo tantissimo e che sarei contento di poter utilizzare. Faccio autocritica sulla chiarezza della comunicazione con lui, ma su Pasolini ci siamo, i contenuti della sua proposta saranno in parte assorbiti da altre iniziative. Nei prossimi 3 mesi e mezzo abbiamo oltre 80 eventi che sono tutti basati su uno dei temi degli assi intellettuali di Pasolini: il rapporto dialettico tra progresso e sviluppo. All’interno degli eventi di ‘Animali Intelligenti’ avremo un momento di riflessione sull’eredità pasoliniana".

Rumors danno il sindaco abbastanza "infastidito" per questo ‘pasticcio’. I rapporti con Massari sono al sicuro?

"Non ho portato quel format su Pasolini in giunta, l’ho già detto, perché non ho ritenuto che ci fossero le condizioni pratiche per poterlo realizzare. Non c’era nulla di ‘caldo’ da proporre, su questo nessuno potrà obiettare. Se questa scelta ha provocato il disagio di Piergiorgio, non riguarda il sindaco, ho sbagliato a non essere chiaro con lui. Può darsi che il sindaco mi chieda conto di questo mio errore, ci parlerò. Io vado avanti con il mio lavoro e sono estremamente sereno: ho incontrato in Comune oltre mille persone da quando mi sono insediato. è un lavoro complicato, ma il sistema culturale reggiano è imponente".

False anche le voci su sue possibili dimissioni?

"Esistono da due mesi dopo la mia nomina. Essere credibili per tutti è impossibile. Che ci sia qualcuno che pensi che io non sia la migliore delle scelte è normale. Vado avanti, non ho la bacchetta magica per risolvere i problemi che vorrei risolvere".