Pasqua e pasquetta in motonave

Doppia crociera sul Po, domenica di Pasqua e il giorno di Pasquetta, a bordo della motonave Stradivari ancorata al lido di Boretto, con pranzo servito sull’imbarcazione. Crociere dalle 12,30 con rientro verso le 16. Si naviga tra la Bassa Reggiana e Mantovana, nei luoghi di Peppone e Don Camillo, oltre che di Antonio Ligabue, in un luogo fuori dal tempo e ricco di storia, cultura ed enogastronomia, col tour commentato e illustrato da Giuliano Landini, capitano della Stradivari. Tappa verso Brescello, per poi navigare verso foce, ammirando pure la casetta abitata dal pittore Ligabue. Nel menù antipasto locale, cappelletti in brodo, risotto alla zucca e taleggio, coppa di maiale arrosto con patate al forno, colomba pasquale con crema inglese.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 335-5293930 (www.motonavestradivari.it).