Pasqua reggiana con il Grande fiume in piena

Reggio Emilia, 17 aprile 2025 - Allerta rossa domani per il passaggio di un’ondata di piena del fiume Po per la zona piacentina e parmense, mentre tra sabato e domenica di Pasqua il colmo di piena dovrebbe transitare dalle rive reggiane del fiume. Una situazione che stavolta non dipende dalle precipitazioni, quanto invece dalla portata d’acqua dei fiumi piemontesi, in particolare il Sesia, alimentato dalle forti piogge in quella zona. Il transito della piena in Emilia si prevede con livelli prossimi o superiori alla soglia 3 nella pianura occidentale, scendendo però a soglia 1 nelle pianure centrali, in cui è compresa anche l’area reggiana. Dunque, sulle sponde tra Brescello e Luzzara non dovrebbero verificarsi le condizioni di piena che si stanno registrando da ieri in Piemonte. Osservati speciali i lidi reggiani, solitamente meta di tanti visitatori nelle festività di Pasqua. Da verificare pure la zona del lido di Guastalla, dove tra sabato e lunedì è prevista la festa “Rive Rare”, proprio accanto al letto del fiume. Sotto controllo gli altri corsi d’acqua: il torrente Enza ha superato la quota di 8,70 metri, entrando tra soglia 1 e 2, per poi iniziare la rapida discesa dalle 15. Nessun particolare problema da Crostolo e Secchia, entrambi rimasti al di sotto della soglia arancione. All’idrometro di Boretto il fiume Po ha iniziato in mattinata a salire di livello: arriverà ad allagare le golene aperte, ma non sembrano essere a rischio le aree abitate.