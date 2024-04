Pasquetta, i lidi sul Po pieni di visitatori

Dopo alcune anticipazioni di primavera nelle scorse settimane, con il weekend pasquale si è ufficialmente aperta la nuova stagione per i lidi sul Po nel Reggiano. Boretto, Guastalla, ma anche le golene di Gualtieri, Brescello e Luzzara, a Pasqua e soprattutto a Pasquetta si sono gremiti di visitatori, arrivati non solo dalla zona ma anche da fuori regione per trascorrere qualche ora in riva al grande fiume, in questi giorni a livelli elevati per il periodo, con le recenti precipitazioni che hanno spinto la quota del Po verso l’allerta gialla dei quattro metri e mezzo, quasi raggiunti nella mattinata di ieri, da un fiume alimentato anche dall’Enza, che il pomeriggio di Pasquetta ha quasi raggiunto i 10 metri e 50 centimetri, per poi cominciare la sua discesa.

La situazione è dunque pienamente sotto controllo, ma il livello del fiume, con la sua veloce corrente, ha reso ancora più suggestivo l’ambiente ai lidi reggiani, per la gioia delle migliaia di persone che hanno affollato pure i locali pubblici e di intrattenimento che si trovano in golena.

Anche per loro si avvia la nuova stagione, che prevede non solo ristorazione e servizio bar, ma anche diverse giornate e serate ricreative e di animazione, grazie soprattutto all’iniziativa privata di alcuni esercenti, intenzionati a rendere sempre più appetibile e coinvolgente la zona del grande fiume. Si spera anche che possano essere incrementate le iniziative turistiche favorire dalle attività degli enti pubblici, per poter valorizzare ulteriormente il territorio dal punto di vista dell’attrazione dei visitatori, in una zona che ha molto da proporre e da scoprire fra arte, cultura, ambiente ed enogastronomia. Fino ad arrivare ai percorsi ciclabili tra argini e golene, pure quelli da valorizzare.

Antonio Lecci