Passa con l’auto sul piede del vicino

Ci sarebbe stato un diverbio per futili motivi, forse per un posto auto nel cortile condominiale, alla base della lite tra due vicini di casa, avvenuta a metà novembre e su cui hanno indagato i carabinieri di Castelnovo Sotto. Un diverbio che, al termine di una serie di indagini, è sfociato in una denuncia alla magistratura per il reato di lesioni personali a carico di un uomo di 53 anni, accusato di aver ferito un pensionato ottantenne, suo vicino di casa, passando con la ruota dell’auto su un piede, durante una manovra effettuata con la vettura proprio nell’area del cortile condominiale. Il pensionato era rimasto ferito al culmine del litigio. Dopo il contatto tra la ruota e il piede del malcapitato, l’automobilista era sceso dalla vettura per poi colpire l’anziano con un pugno al volto. L’aggressore si era allontanato, mentre il pensionato era stato medicato in ospedale per traumi per fortuna non gravi, che i medici avevano giudicato guaribili in una settimana. Referto alla mano, la vittima si era poi recata in caserma, a Castelnovo Sotto, per sporgere querela. A quel punto sono state raccolte testimonianze, più altri elementi che hanno effettivamente confermato la tesi accusatoria descritta nella querela. Ed è scattata la denuncia per lesioni personali a carico del 53enne, per il suo atteggiamento violento.