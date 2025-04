Passa la piena del Po nel Reggiano, argini sotto controllo

Reggio Emilia, 20 aprile 2025 - In queste ore, e fino alla mattinata di Pasquetta, si prevede che la quota all’idrometro di Boretto debba raggiungere i 7 metri e 10 centimetri. Il fiume Po nella domenica di Pasqua, alle 10,30, a Boretto era di 6 metri e 90 centimetri, tendente ancora a salire. Mentre a Casalmaggiore di Cremona il livello si stava già stabilizzando. Una situazione rassicurante per gran parte degli argini maestri, ma che prevede comunque un costante controllo diretto, soprattutto per il possibile formarsi dei temibili fontanazzi.

A tal proposito viene monitorata un’area tra Pieve Saliceto e Boretto, in un punto dove già in passato questo fenomeno si è manifestato. Ovviamente tutti chiusi i viali che portano ai lidi, ora sono completamente allagati.

Pur se sono numerosi i curiosi che, comprensibilmente in questi casi, si recano verso le golene per assistere allo spettacolo della piena del Po. A Guastalla il fiume è destinato ad allagare la zona golenale più vicina al lido, ma senza intaccare gli argini maestri. Solo in parte interessati gli argini di Luzzara, mentre l’area del lido di Boretto, dove non esiste golena, l’acqua ha invaso quasi totalmente il piazzale del porto turistico del paese.

Per precauzione è stato chiuso al traffico veicolare il tratto di argine all’altezza del centro storico. A Brescello allagata gran parte della golena, ma non risultano provvedimenti per Ghiarole e zone limitrofe. Continua il costante pattugliamento dei volontari di Protezione civile, insieme a forze dell’ordine e tecnici comunali e di Aipo. Una situazione al momento tranquilla per i centri abitati. Ma si guarda con la massima attenzione alle precipitazioni previste in questi giorni sul nord Italia. L’importante, per la sicurezza generale, è che i possibili effetti possano manifestarsi solo quando il livello del fiume Po sarà adeguatamente calato.