Passaggi a livello in tilt La rabbia del sindaco

Le barriere del passaggio a livello che si bloccano, senza volerne più sapere di rialzarsi. Mentre a un secondo passaggio a livello le sbarre non si abbassavano al transito del treno della linea Parma-Guastalla-Suzzara. E così la giornata, per migliaia di persone, è iniziata nel peggiore dei modi, con il traffico in tilt all’ora di punta. E’ accaduto ieri mattina a Sorbolo Levante di Brescello, un’avaria – pare favorita dalle basse temperatura – ha bloccato il funzionamento del passaggio a livello non distante dal ponte sull’Enza.

Per quasi un’ora il traffico tra Parma e Brescello è rimasto semi paralizzato. Numerosi gli studenti bloccati in piazza a Sorbolo in attesa del bus e altri in attesa del treno alla stazione. Una situazione che ha mandato su tutte le furie il sindaco brescellese, Elena Benassi: "Questa mattina il passaggio di Viottolo dei Frutti è rimasto aperto per problematiche legate al freddo, mentre quello di via della Cisa, è rimasto chiuso per oltre 50 minuti". In coda, bloccata nell’intenso traffico, pure un’ambulanza impegnata in un trasferimento, pare senza emergenze a bordo.

"In caso di simili avarie – dice il sindaco – il macchinista può transitare a vista, ma in presenza delle forze dell’ordine, chiamate da Fer mentre invia i suoi tecnici oltre che dal sindaco informato dai cittadini. E se non ci sono pattuglie nei paraggi occorre attendere il loro arrivo. Vogliamo andare avanti così?"

Poi si rivolge alla Regione: "L’investimento nell’elettrificazione della linea e nei nuovi mezzi elettrici non sarà sufficiente. Occorrono progetti seri e risorse economiche per la soppressione dei passaggi a livello. Non è più possibile attendere ulteriormente per il completamento della strada Cispadana, che fungerebbe da viabilità alternativa e sgraverebbe l’ex Statale delle Cisa del suo traffico, in particolare quello pesante".

a.le.