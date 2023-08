"Passaggi per i selvatici a Sant'Ilario: esempio dall'Olanda"

Perché, in sede di progettazione di nuove arterie stradali, non prevedere corridoi di attraversamento per gli animali selvatici? Enrico Ganassi (Osservatorio Lupi Val d’Enza), cita l’esempio dell’Olanda (foto): "Ci auguriamo che la nuova Tangenziale Nord che unirà le strade verso Sant’Ilario e Calerno da Montecchio preveda la costruzione di ampi corridoi sotto il manto stradale che permettano il transito anche di caprioli, cinghiali e lupi. Questo sia per la incolumità loro, ma anche per la sicurezza degli automobilisti"