Passaggio a livello di nuovo in tilt

Ennesimo disservizio sulla Reggio-Ciano, un’automedica a sirene spiegate cha dovuto cambiare tragitto a causa di un malfunzionamento dell’impianto che regola il passaggio a livello di Bivio Barco.

È avvenuto ieri attorno alle 8,45, quando uno dei sensori che regolano l’intersezione si sarebbe rotto bloccando una della sbarre che è rimasta abbassata. Si è formato un incolonnamento monstre, con la polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia per regolare il traffico ed evitare che qualche conducente imprudente tentasse di attraversare i binari attraverso il varco. In questo caos, un’automedica proveniente da Montecchio è stata costretta ad invertire la marcia per cercare una strada alternativa per arrivare a destinazione. Per risolvere il problema, è servita circa mezz’ora.

Da Bibbiano Bene Comune (ex gruppo consiliare) commentano su Fb: "I sindaci della Val d’Enza stanno facendo qualcosa di concreto per risolvere alla radice questa situazione imbarazzante e frustrante per la popolazione, o si limitano ad auspicare un intervento divino?".

Paolino Russo, capogruppo di Montecchio Bene Comune, aggiunge lapidario: "Tramvia", ricordando la proposta del Comitato Mobilità sostenibile Reggio-Ciano di conversione della ferrovia.

f.c.