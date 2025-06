Passaggio a livello, traffico in tilt

Crescono le proteste per il caos nel traffico, con inevitabili rischi di incidenti, quando si abbassano le sbarre del passaggio a livello accanto alla stazione ferroviaria di San Bernardino di Novellara, per far transitare i treni. Nei giorni scorsi, oltretutto con pioggia in atto, un automobilista ha documentato la situazione sulla strada provinciale, dopo che la fila durava da una decina di minuti proprio per le sbarre abbassate. Da segnalare che il treno, proveniente da Novellara, è rimasto fermo per vari minuti poco prima della stazione, con le sbarre già abbassate. Al caos dei lunghi incolonnamenti e del traffico paralizzato si aggiunge il pericolo degli automobilisti impegnati in vere e proprie… gimcane.

"Ricordiamo – commenta il consigliere comunale Alessandro Cagossi – che da almeno cinque anni gli amministratori locali hanno promesso un faraonico sovrappasso che forse non si realizzerà mai perché costa troppo: dodici milioni di euro. Noi abbiamo sempre sostenuto che una rotonda possa essere una soluzione finanziariamente fattibile e, quindi, realizzabile nel breve periodo. Presenteremo una mozione in consiglio comunale per impegnare il sindaco a mettere mano al problema, che si trascina da troppo tempo. Non a parole, perché di quelle ormai ne sono state proferite in abbondanza, ma con iniziative concrete".

E proprio ieri sera, in consiglio comunale, i consiglieri di opposizione sono intervenuti in merito a un possibile ulteriore demansionamento della linea ferroviaria Reggio-Guastalla.

