"Passaggio bloccato a un disabile". Volontario condannato a due mesi

Accusato di violenza privata, un volontario della Pro loco di Brescello è stato condannato a due mesi di reclusione (pena sospesa), al risarcimento danni di 1.500 euro per ognuna delle due parti lese e al pagamento di 3.800 euro di spese processuali. Ieri il processo di primo grado si è concluso in tribunale a Reggio, davanti al giudice Francesca Piegallini. I fatti risalgono all’agosto del 2019. Il volontario era accusato di aver usato una transenna per bloccare il passaggio a un uomo disabile al 100%, spinto in carrozzina dalla moglie. L’imputato ha sempre sostenuto di aver agito per motivi di sicurezza, visto che in quell’area si stava montando uno stand della fiera, che sarebbe iniziata alcuni giorni dopo. Per l’accusa, sostenuta in particolare da Catia Silva, ex consigliere comunale e moglie dell’uomo in carrozzina, quel gesto del volontario sarebbe stato intenzionale, per bloccare il passaggio, oltretutto su uno scivolo destinato proprio al transito di portatori di handicap. Quel giorno, per le urla nate dal diverbio, erano intervenuti i carabinieri, i quali avevano spostato la transenna per consentire il passaggio della carrozzina in quel tratto di piazza. Una querela ha poi avviato il processo per violenza privata. Nelle varie udienze sono stati diversi i testimoni ascoltati in tribunale a Reggio. La parte lesa, assistita dall’avvocato Gianluca Vinci, si ritiene soddisfatta della sentenza di condanna: "È stato ricostruito come la transenna, in quel momento, non era necessaria per motivi di sicurezza – spiega l’avvocato Vinci – in quanto la piazza era deserta e la fiera sarebbe iniziata solo alcuni giorni dopo. L’intervento dei carabinieri aveva permesso di spostare la transenna e di ripristinare il passaggio per le persone con disabilità".