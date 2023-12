‘Passaggio sicuro’: il musical fatto dai ragazzi (per i coetanei) sull’attenzione alla guida

Quattro spettacoli per le scuole, già sold out, e due per il pubblico, il 13 e 14 dicembre alle 20.30 al teatro Cavallerizza, allo scopo di accrescere la cultura della sicurezza stradale, nell’ambito del progetto ‘Guida, bevi, perdi’. Nasce il musical ‘Passaggio sicuro’, ideato e interpretato dagli studenti reggiani delle scuole superiori, insieme agli allievi del liceo Corso di Correggio e prodotto da On Art Aps, a conclusione di un anno di iniziative dedicate a giovani e adulti, promosse da polizia locale, Comune di Reggio, Prefettura e ufficio scolastico provinciale, per prevenire e contrastare l’incidentalità stradale. Un musical sulla sicurezza stradale, ma anche sull’amicizia, sulle esperienze e le sbandate che accompagnano la crescita di ognuno, pensato e recitato da una quarantina di studenti dai 14 ai 19 anni, che hanno realizzato lo show in ogni fase, dal soggetto alle scene, fino al canto. Spingendosi a invitare il Presidente Mattarella, "cosa che credo vada sottolineata", commenta sindaco Luca Vecchi.

Spettacolo che va ad aggiungersi al progetto ‘Guida, bevi, perdi’, nei due ultimi anni scolastici, per diffondere fra i ragazzi vicini all’età della patente la cultura della legalità e consapevolezza che sulla strada il rispetto delle regole è il rispetto della vita. Nel 2023 è andato in scena lo spettacolo ‘I vulnerabili’, con partecipazione di oltre mille studenti, si è tenuta la ‘Track Crash Test experience’, che ha portato in piazza della Vittoria 550 ragazzi a sperimentare simulatori crash test, lezioni di guida sicura dei monopattini, e ’Party in sicurezza’ per gli studenti delle primarie di secondo grado all’Italghisa. ‘Passaggio sicuro’ vede Giulia, che vuole proteggere l’amica Mirella da un brutto giro. Le sorprese non mancheranno, dal momento che sono i ragazzi a scrivere per i coetanei.

"Ci sono ancora troppi morti sulle strade – dichiara Stefano Poma, dirigente della Polizia locale –. Siamo ancora lontani dall’obiettivo, anche se negli ultimi 20 anni abbiamo trovato una crescente consapevolezza. Ancora troppi ragazzi fanno uso di alcol e droghe, ma il musical aiuterà molto. I giovani insegnano agli adulti tante cose, è ora che impariamo anche noi da loro". Vecchi rincara, "Spiace dirlo, ma il tema della sicurezza in strada non è ancora acquisito come comportamento collettivo. È un problema culturale" L’assessora Raffaella Curioni parla di "valore educativo potentissimo. I ragazzi riescono a stupirci", mentre Paolo Bernardi, direttore dell’ufficio scolastico, ha capovolto il suo ‘pessimismo strutturale grazie a una brillantissima realizzazione, basata su un’educazione stradale che inizia dalla prima infanzia".

Info: ingresso gratuito con prenotazione su www.comune.re.itnoneungioco

Lara Maria Ferrari