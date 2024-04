"Passaggio sicuro", spettacolo in teatro

Domani alle 20.45 al teatro di Novellara è in programma "Passaggio sicuro", spettacolo scritto da Simone Oliva con musiche e arrangiamenti di Cristian Cattini, dedicato ai temi della sicurezza stradale, prodotto da On Art grazie al progetto ’Guida, bevi, perdi’ del Comune di Reggio con la Prefettura. Il musical vede il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole superiori reggiane: non solo nella fase creativa, ma anche nell’interpretazione. I biglietti sono in vendita su www.vivaticket.it e alla biglietteria del teatro comunale di Novellara.