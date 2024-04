Passaporti, come richiedere quelli urgenti

Passaporti, avviata la nuova procedura sperimentale, che vede coinvolte 10 province italiane, tra cui Reggio. Le innovazioni riguardano principalmente l’Agenda prenotazioni del portale ‘Passaportonline’ della polizia: attraverso la nuova versione dell’Agenda online gli utenti, dopo l’accesso tramite Spid, potranno scegliere tra appuntamenti ordinari e appuntamenti in urgenza. Se il cittadino deve partire entro 30 giorni, dovrà scegliere la seconda opzione, in questo modo avrà un appuntamento nei successivi 15 giorni. Per usufruire di questo vantaggio, in seguito alla prenotazione bisogna compilare un modulo di autocertificazione a cui allegare documentazione che comprovi l’effettiva urgenza (biglietti aerei, prenotazioni, richieste di datori di lavoro e così via). L’Agenda delle urgenze va utilizzata solo nel caso in cui la partenza sia effettivamente entro i 30 giorni. Si precisa poi che tutti gli appuntamenti prenotati in regime d’urgenza non possono essere cancellati, si raccomanda quindi ai cittadini di prenotarsi solo con la effettiva certezza di poter essere presenti il giorno dell’appuntamento. Anche nel caso di appuntamento ordinario, si chiede al cittadino di disdire l’appuntamento se quel giorno non può più andare. Si consiglia di controllare costantemente l’Agenda ordinaria , dato che ogni giorno si liberano dei posti.