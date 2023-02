Passaporti: con una Pec si dimostrerà l’urgenza

La Questura apre uno sportello online per i passaporti urgenti: via Dante comunica di aver adottato da inizio febbraio una serie di best practices per venire incontro alle esigenze di tutti. Del problema dei visti si sono lamentati molti concittadini che hanno provato a prenotare viaggi all’estero negli scorsi mesi: l’ufficio per il rilascio dei passaporti è oberato di lavoro e la data utile per il primo appuntamento si trova a più di cento giorni di distanza. Ieri pomeriggio, in una simulazione sul portale online, la prima proposta ci è stata fatta per mercoledì 9 agosto, tra 6 mesi e qualcosa in più. Gli unici cittadini che ad oggi possono contare su una corsia preferenziale sono quelli con indiscutibili esigenze sanitarie e professionali, mentre per tutti gli altri – come raccontato da Monica Maletti nell’articolo a fianco – bisogna rassegnarsi o fare tentativi disperati.

Da via Dante, premettendo che finora tutti i documenti sono stati rilasciati in tempi legali e utili, spiegano che i motivi del ritardo sono dovuti alla combinazione di due eventi epocali, vale a dire l’uscita della Gran Bretagna dall’Europa e il covid-19.

I due fattori hanno fatto sì che non solo il passaporto serva per più destinazioni, ma anche che dopo lo stop alle trasferte le richieste si siano concentrate tutte al termine della pandemia. Da qui la crisi tempistica degli uffici, che per migliorare la situazione hanno previsto da inizio mese una soluzione anche per chi ha prenotato un viaggio per motivi diversi da lavoro o salute. Si tratta dell’overbooking: i reggiani dovranno prenotare un primo appuntamento, poi fare accesso sulla pagina delle prenotazioni per la nostra provincia e cliccare sul tasto ’i’ sotto l’opzione ’Seleziona’. Verrà mostrato un indirizzo Pec: specificando a quello le ragioni dell’urgenza, il numero di ricevuta della prenotazione già effettuata (REPQ60-xxxxxx), la data di partenza e allegando la documentazione necessaria, l’Ufficio valuterà la richiesta. L’utente sarà poi contattato tramite la mail fornita al momento della registrazione con una risposta e un’eventuale nuova data utile.

