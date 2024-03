Passaporti veloci in cambio di denaro. Poliziotta e marito ricorrono al Riesame

La poliziotta e il marito, finiti al centro di un’inchiesta perché avrebbero creato un sistema per velocizzare il rilascio dei passaporti dalla questura e guadagnarci sopra, hanno impugnato le misure cautelari decise per loro dal gip Luca Ramponi, cioè l’interdizione dall’attività di impresa e dai pubblici uffici. L’appello al Riesame è stato presentato dall’avvocato difensore Enrico Della Capanna: l’udienza si terrà in marzo. Nei giorni scorsi la coppia si era sottoposta all’interrogatorio di garanzia: entrambi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando dichiarazioni spontanee dal tenore difensivo. Sono stati sequestrati anche 16.300 euro ritenuti riconducibili a una società che, secondo gli inquirenti, sarebbero il profitto del reato. L’agente, ora sospesa, ricopriva il ruolo di tecnico nella Pasi (Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione), mentre il marito è titolare dell’agenzia di pratiche nonché ex agente edlla questura. Dalle prime indagini, scattate da una segnalazione dell’ufficio passaporti, è emerso che marito e moglie, in concorso con altri tre soggetti tra cui i due figli della coppia, avrebbero approntato un meccanismo fraudolento che permetteva di manipolare il calendario delle convocazioni in questura per il rilascio del passaporto.

al.cod.