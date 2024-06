Passata la piena da Boretto

Non spaventa affatto la situazione del Grande Fiume nella Bassa. A causare danni infatti, nei giorni scorsi, sono stati soprattutto i rii e i ruscelli di montagna improvvisamente ingrossati dalle bombe d’acqua.

"La piena del Po, in transito nella parte terminale, ha fatto registrare i colmi già alle sezioni di Boretto (metri 4,09 sullo zero idrometrico), Borgoforte (metri 4.77 s.z.i.) e attualmente sta interessando la sezione di Sermide, seppure vada ricordato che in tali sezioni i livelli sono comunque al di sotto della prima soglia di criticità", fa sapere Aipo, l’agenzia che monitora il fiume Po.

"Nella notte sono stati osservati i previsti superamenti della prima soglia di criticità idrometrica (ordinaria, colore giallo) nelle sezioni di Pontelagoscuro (Ferrara) e del Delta, dove si prevede il transito dei colmi di piena (ordinaria, colore giallo) nelle prossime 24/36 ore (a partire dalle ore 12 di ieri) e successivamente un graduale decremento, fino al rientro al di sotto delle soglie di criticità entro le prossime 48 ore. Possono essere interessate dall’evento alcune aree golenali ed è consigliata prudenza nell’avvicinarsi al fiume e nella navigazione. La situazione viene costantemente monitorata dal personale AIPo, in collaborazione con i sistemi locali e regionali di protezione civile".