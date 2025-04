Passata la piena, il Po torna verso il suo letto

Reggio Emilia, 21 aprile 2025 - Sta lentamente tornando verso il suo letto il fiume Po, dopo la piena che ha allagato gran parte delle golene reggiane. Il passaggio del colmo di piena è avvenuto nella serata di ieri, raggiungendo la quota di 7 metri e 4 centimetri all’idrometro di Boretto. Poi la discesa costante, che sta continuando anche in queste ore. In tarda mattinata il livello era calato verso i sei metri e mezzo, proseguendo la sua decrescita. Inoltre, l’assenza di abbondanti precipitazioni in queste ore sta favorendo il deflusso, senza provocare ulteriori innalzamenti del livello del fiume. Ci si prepara a ripulire i locali pubblici e le aree dei lidi interessate dalla piena, che già da domani dovrebbero essere liberate dagli allagamenti. Sarà poi necessario togliere i segni del fango e dei tanti detriti che solitamente vengono lasciati dal passaggio del fiume in piena. Ora il colmo è diretto verso la foce, con il superamento dei livelli di allerta verso il Ferrarese e la provincia di Rovigo. Nel Reggiano il passaggio della piena non ha lasciato particolari danni, se non il disagio degli allagamenti agli edifici in golena, oltre all’annullamento di alcuni eventi ricreativi che erano previsti nel fine settimana pasquale, tra cui il festival Rive Rave, che doveva svolgersi al lido di Guastalla e Gualtieri, ma che non si è potuto realizzare. Così come la Pasquetta sportiva a Gualtieri, che era prevista oggi. Al momento continuano i controlli degli argini maestri nei punti in cui sono toccati dagli allagamenti, in particolare a Luzzara e soprattutto a Boretto, dove l’altra sera è emerso lo storico fontananazzo, nei pressi del ponte che collega l’argine alla strada Cispadana. Sono state subito avviate le procedure per bloccare ogni possibile estensione della perdita. I Comuni, Provincia, Aipo, forze dell’ordine, vigili del fuoco e Protezione civile restano comunque mobilitati fino al rientro del fiume nei suoi livelli di bassa criticità.