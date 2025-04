Passeggero derubato sul treno: denunciati tre ragazzi minorenni

Si sono avvicinati a un passeggero sul treno Parma-Suzzara, iniziando a importunarlo per poi strappargli via il borsello che aveva a tracollo, contenente effetti personali. Uno dei tre autori del furto è stato subito fermato dal derubato e dal personale del treno, mentre gli altri due sono stati individuati successivamente dalle indagini, avviate lo scorso autunno, quando si sono verificati i fatti in questione. Due i denunciati per concorso in furto con strappo: si tratta di minorenni di 16 e 17 anni residenti nel Reggiano, che si aggiungono al loro "complice", già identificato in un primo momento, subito dopo l’episodio in questione.

L’intervento dei carabinieri era avvenuto in modo tempestivo lungo la linea ferroviaria della Bassa, purtroppo non nuova a simili episodi. Il derubato, in quella occasione, era stato affrontato in modo minaccioso dai tre giovani, i quali gli avevano chiesto del denaro in modo esplicito. Al rifiuto di dare loro i soldi, la vittima era stata aggredita, allo scopo di mettere a segno il furto con strappo del borsello, sperando che all’interno vi fossero denaro e oggetti di valore. Uno dei tre ragazzi era stato fermato, gli altri erano fuggiti alla fermata successiva. Basilari per le indagini risultano essere state le riprese delle telecamere attive alla stazione di salita dei tre presunti ladri, oltretutto riconosciuti in una apposita seduta fotografica.