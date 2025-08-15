Passeggiano sul marciapiede. E un’auto li investe, grave 70enne

Marito e moglie, rispettivamente 70 e 67 anni stanno passeggiando sul ciglo della strada in piazza Angelo Zanzi. Quando, mentre si fermano davanti a dei necrologi, un’auto li investe.

Secondo quanto si apprende, pare che al volante ci fosse una signora anziana, colta da un piccolo e non grave malore. Abbastanza, però, da investire la coppia sul marciapiede. Lui, con la bici in mano, cade a terra e sbatte la testa in modo violento, causando anche una lieve amnesia.

La vicenda inizia poco prima quando i due coniugi erano a passeggio nei pressi della piazza: il marito era in bici a passo d’uomo con la moglie, che inveve stava camminando. I due stavano chiacchierando tra di loro quando l’auto sono stati impovvisamente centrati dal mezzo.

Il 70enne, il più grave tra i tre, viene trasportato in codice di grave entità all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Diversa la valutazione sanitaria della moglie, 67 anni, coinvolta anche lei nell’incidente di ieri in tarda mattinata, intorno alle 11: non si alza ma rimane accanto al marito fino all’arrivo del 118. La signora è stata trasportata all’ospedale di Montecchio dov’è stata curata e poi in seguito dimessa. La donna alla guida dell’auto, invece, dopo il lieve malore si è ripresa.

g.d.c