Passeggiata guidata sull’anello di Ca’ del vento Alla scoperta della tomba del senatore Pansa

Nella mattinata di domenica 16 aprile si svolgerà un’escursione guidata all’anello di Ca’ del Vento e alla tomba del senatore Alberto Pansa. La partenza è prevista alle 8.30 con il ritrovo in programma presso la piazza della frazione di Borzano. La lunghezza complessiva del percorso è di undici km con una durata dell’escursione di circa quattro ore. Per partecipare all’iniziativa, promossa dalla Proloco di Albinea, è consigliato indossare abbigliamento da trekking come suggerito dai promotori. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare Giorgio Grasselli al numero telefonico 342 0564688.