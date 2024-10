Passeggiata in città alla scoperta dei personaggi del passato

Un’occasione divertente per approfondire notizie sulla storia locale attraverso la festa di Halloween. Accade a Guastalla, dove oggi alle 18, con ritrovo in piazza Mazzini, va in scena "I fantasmi della storia", appuntamento inserito nell’ambito del programma dell’Ottobre Rosa, che consiste in una passeggiata emozionante nel cuore della cittadina sul Po, alla scoperta dei personaggi che ne hanno fatto la storia. Testi e regia di Fiorello Tagliavini in collaborazione con la compagnia Ars Ventuno Teatro di Guastalla. Al termine del percorso viene offerto un brindisi nel cortile di palazzo ducale. Partecipazione gratuita. Con i personaggi del passato si cerca di ricostruire le loro figure nella società guastallese dei secoli scorsi. Per informazioni: tel. 0522 839756 (mail: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it). Questo evento viene preceduto alle 16,45 alla biblioteca comunale da "Storie coraggiose", con letture animate per bambini dai 6 ai 10 anni a cura de "La Locomotiva" di Elisa Compagnoni. Ingresso gratuito. E domani pomeriggio un laboratorio creativo all’atelier di palazzo ducale.

a.le.