Passeggiata tra amici in golena. Grande successo per Zampalonga

Pieno successo per la seconda edizione della Zampalonga, andata in scena domenica nella golena del Po a Guastalla, grazie al locale Lions club Ferrante Gonzaga, con una settantina di persone che hanno percorso un itinerario ciclopedonale in viale Po con la partecipazione di numerosi ciechi e ipovedenti, con i loro accompagnatori e i rispettivi cani.

È stata proposta una camminata non competitiva insieme al cane, che è partita da piazzale Ragazzi del Po per raggiungere il lido del fiume con rientro al piazzale. Il ricavato delle offerte libere lasciate dai partecipanti è destinato alla scuola per cani guida per ciechi, che si trova a Limbiate. Una struttura che già altre volte è stata destinataria di aiuti arrivati dal Lions club guastallese. Distribuite anche magliette e gadgets.

"È stata una bellissima esperienza, con molte persone che si sono unite a noi in questa passeggiata domenicale, all’insegna della solidarietà", ha commentato Rosella De Lorenzi, tra gli organizzatori dell’iniziativa, che trova anche il pieno appoggio della Unione italiana ciechi e ipovedenti di Reggio.