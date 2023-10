Passeggiate per la ricerca medica

Passeggi e pedali in compagnia, ottenendo pure informazioni su storia e cultura di un luogo, immersi nella natura o in scorci del territorio urbano locale. E si può anche fare del bene. Sono le iniziative in programma oggi nell’ambito dell’Ottobre Rosa, a favore della ricerca per la prevenzione e il contrasto dei tumori che colpiscono soprattutto le donne.

A Gualtieri si svolge la prima edizione di Passeggiata in Rosa, con ritrovo alle 9 in viale Po a Gualtieri, nei pressi del "Casot", a piedi o in bicicletta. E alle 17,30 altra passeggiata culturale, stavolta lungo le strade del centro di Guastalla, con partenza da piazza Mazzini. Una visita guidata a cura di Daniele Daolio, a offerta libera, con il ricavato destinato interamente a favore della locale Associazione prevenzione tumori. Per informazioni: tel. 331-1478021.