Passeggiate per scoprire meglio il territorio

Quattro passeggiate pomeridiane per conoscere il territorio di Albinea. I protagonisti saranno le famiglie e i bambini che frequentano il nido l’Aquilone, la scuola d’infanzia il Frassino, i loro fratelli e sorelle. L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con il Ceas, rientra in ‘Bimbi in cammino’ nel progetto educativo 0-6 anni. Le camminate si svolgeranno l’ultimo mercoledì del mese tra marzo e giugno. Inizieranno alle 16 con ritrovo nel parcheggio del polo. Primo appuntamento il 29 marzo.