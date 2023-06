Passeggiate verdi raccogliendo rifiuti con ’Rubiera Plogging’

Al via domani Rubiera Plogging. La disciplina di origine svedese, diffusa oggi in tutto il mondo che coniuga sport e salvaguardia dell’ambiente, arriva nel reggiano con ‘Rubiera Plogging’, una manifestazione all’aria aperta che vedrà i partecipanti (dipendenti Tetra Pak e cittadini) fare jogging o passeggiare per le vie della città e, al contempo, raccogliere i rifiuti che troveranno sul loro cammino.

L’iniziativa è organizzata da Tetra Pak, azienda leader nelle soluzioni per il trattamento e il confezionamento alimentare, in collaborazione con Comune, Iren e Conad. Domani partenza alle 17.30 dal parcheggio esterno Tetra Pak. Al termine ad attendere tutti i ‘plogger’ ci sarà un rinfresco.

“L’iniziativa vuole promuovere l’attenzione verso l’ambiente con un approccio leggero e informale di condivisione. Sarà l’occasione, per i dipendenti Tetra Pak e i cittadini, di attivarsi in prima persona, con semplici gesti, e dare il proprio contributo per tenere pulita la nostra cittá. Un tema, quest’ultimo, che è di particolare importanza per noi di Tetra Pak e che ci vede costantemente impegnati su più fronti, non da ultimo quello delle comunità locali in cui operiamo”, commenta Francesca Priora, Sustainability Director Tetra Pak South Europe & Iberia.

’’Sui temi ambientali non c’è più tempo per agire con timidezza. Ciascuno di noi è chiamato ad agire comportamenti virtuosi e responsabili, che sommati a quelli di tutti gli altri possono portare grandi cambiamenti. Dobbiamo metterci in testa che sui temi ambientali nessuno di noi può considerarsi un passeggero, qui siamo tutti parte dell’equipaggio e dobbiamo agire di conseguena’’, dichiara Gian Franco Murrone, Assessore a Bilancio e Ambiente del Comune di Rubiera.