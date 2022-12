"Passerella chiusa da due anni a Mancasale"

La ‘resurrezione’ di alcune piste ciclabili di queste ultime settimane – in particolare quella di via Matteotti, nonché la ciclabile sul ponte del Crostolo in viale Pietro Fornaciari – infiamma il dibattito sulle ‘altre’ ciclabili poco sicure o non ancora sottoposte ad un attento check up da parte dell’Amministrazione comunale.

Su quelle riparate a compiere un vero e proprio ‘giro d’onore’ è il portavoce di Fratelli d’Italia a Reggio, Marco Eboli, uno dei primissimi a segnalare lo stato di dissesto in cui versavano alcune di loro, tra cui proprio quella del Mirabello: "Finalmente dopo la mia denuncia, anche fotografica, delle condizioni pietose del marciapiede di via Matteotti, recentemente è stata ripristinata una pavimentazione che consente a ciclisti e pedoni di percorrerla in sicurezza – rimarca il coordinatore comunale di F d’I –. Restano ancora tante, troppe, le piste ciclabili impraticabili o semplicemente disegnate, ma esprimo soddisfazione che la mia denuncia sia servita a risolvere il problema".

Mentre, sul tema, decisamente più articolato della sicurezza delle piste reggiane, a intervenire è Marcello Nizzoli: "A Reggio Emilia le vere piste ciclabili riservate, separate e sicure sono pochissime anche vicino ai grandi punti attrattori di traffico automobilistico, come stazioni, grandi fabbriche e poli scolastici. Nella mobilità, in generale, non c’è visione generale e solo grazie a De Lucia ed Aguzzoli si discuterà, forse, in Consiglio Comunale un PUMS ormai vecchiotto, dimenticato, redatto nel 2018 che seguiva un PUM 2008, anche lui disatteso, mai completato e parecchio dimenticato dalle varie Giunte – sottolinea Nizzoli –. Noi cittadini siamo costretti ad accontentarci di pochi metri di nuovo asfalto, dopo anni di abbandono, che servono poco per gli spostamenti veri, sicuri, casa scuola e casa lavoro, che aiuterebbero a togliere traffico dalle strade, perennemente congestionate da veicoli a motore che emettono pericoloso smog".

Oltre alla mancanza di una visione d’insieme che unisca in modo concreto e virtuoso la mobilità con la sostenibilità, scendendo ‘sul concreto’, Nizzoli pone al centro del dibattito lo stato di abbandono di un’importante ciclabile: "La passerella ciclopedonale Est sul ponte di Calatrava è chiusa da oltre 2 anni, cosa si aspetta a ripararla e renderla utile a raggiungere le fabbriche di Mancasale?".

Ni. Bo.