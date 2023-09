Passi avanti per la ciclovia Carpi-Guastalla: approvata la fattibilità

Un nuovo passo avanti per il progetto della Ciclovia Carpi-Guastalla, che coinvolge in modo diretto in particolare la zona di Rio Saliceto, Campagnola, Novellara e Bagnolo. Il Comune di Carpi ha approvato documento di fattibilità delle alternative progettuali per realizzare la pista ciclabile di collegamento tra Budrione, Migliarina e la locale zona industriale, per un importo di quasi un milione e mezzo di euro. L’investimento totale per la Ciclovia ammonta a oltre 15 milioni. Un’idea di cui si parla, a livello istituzionale, ormai da quattro anni, coinvolgendo diversi Comuni tra le province di Reggio e Modena.

Il percorso interessato dall’approvazione dei giorni scorsi interessa l’area carpigiana al confine con Correggio e Rio Saliceto, per un tratto di poco meno di sei chilometri da Migliarina verso l’area industriale, prevedendo pure una rotatoria per rallentare i veicoli e un semaforo a chiamata per aumentare ulteriormente la sicurezza di pedoni e ciclisti. La Ciclovia, nel suo aspetto generale, punta non solo a migliorare la rete ciclopedonale locale, interna ai vari paesi, ma anche a proporre un itinerario di valenza turistica e culturale, con tappe in luoghi ricreativi, ambientali, storici, enogastronomici del territorio, da far conoscere anche a potenziali visitatori che arrivano dall’Italia e dall’estero, pure attraverso canali di promozione turistica internazionali.