Passi da gigante per Novakovich. Reggiana ai dettagli con l’attaccante

Il gigante Andrija Novakovich a un passo dalla ‘camiseta’ granata. Il direttore sportivo Fracchiolla ha infatti in pugno il corazziere di 193 cm che andrà a rinforzare un reparto che in questo momento vanta solo Gondo (e il baby Cavaliere) con le caratteristiche di prima punta ‘strutturata’. Per il serbo-statunitense classe ’96 si tratta di una sorta di ‘ritorno di fiamma’. Già nell’estate del 2023, infatti, era stato vicinissimo alla Reggiana su richiesta di mister Nesta (che lo aveva avuto e apprezzato al Frosinone). L’allora dg Goretti però preferì fare altre scelte (puntando su Gondo e Pettinari) e ad assicurarselo fu proprio – ironia della sorte – l’attuale direttore sportivo granata che ai quei tempi era al Lecco. ‘Novak’ è reduce da un’annata con più ombre che luci al Bari (3 gol e 2 assist in 28 presenze), ma ha le caratteristiche giuste per le richieste di Dionigi.

Il mister vuole infatti una prima punta che – oltre ad attaccare la profondità – faccia anche da ‘boa’ e accompagni la squadra sia in fase di possesso che in quella di non possesso. La trattativa con il Venezia (proprietario del cartellino) è in fase avanzata e si stanno limando gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio. Il ‘puntero’ nativo del Wisconsin dovrebbe arrivare a titolo definitivo, ma quel che conta di più è che fornirà un’alternativa certamente valida e d’esperienza. Oltre al colosso dei lagunari, il ds Fracchiolla guarda sempre con interesse anche alla Cremonese.

Sotto osservazione ci sono infatti Tsadjout (sondato anche da Entella e Pescara) e il laterale destro Sernicola. In entrambi i casi i lombardi dovrebbero però contribuire in maniera sostanziosa al pagamento dell’ingaggio ed è qui che probabilmente si deciderà la ‘partita’. Sicuramente più semplice chiudere per Missori che è in uscita dal Sassuolo e dovrebbe arrivare in prestito annuale.

Nell’ultimo impegno di Coppa Italia i neroverdi non lo hanno convocato e questo sembra un ulteriore segnale di ‘apertura’ al suo passaggio alla corte granata. Se arrivasse il classe 2004 la Reggiana sarebbe completa a destra e a quel punto anche la candidatura di Sernicola sarebbe in ribasso.

Tra le possibili alternative c’è anche Alì Dembelè, talento classe 2004 di proprietà del Torino. Tutto però fa pensare che si vada verso la fumata bianca per Missori che metterebbe fine ad una ‘telenovela’ che dura da oltre un mese. Poi negli ultimi 4-5 giorni di mercato si penserà a rifinire la rosa con un paio di colpi ‘last minute’.