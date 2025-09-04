Passione cinema. In tredicimila all’Arena Stalloni

Dopo quasi tre mesi di proiezioni quotidiane, sette sere su sette, e oltre ottanta film proposti, chiude con successo conclusione la stagione del "Cinema sotto le stelle" alla Arena Stalloni a Reggio.

Il grande schermo di via Campo Samarotto si spegnerà sabato (6 settembre), quando sarà proposto gratuitamente, alle 21.15, il film "Sapore di mare" (Italia, 1983) di Carlo Vanzina, recupero della proiezione prevista in piazza Prampolini e in seguito annullata a causa del maltempo. Complessivamente le quasi novanta serate di cinema all’aperto hanno catturato l’interesse di oltre tredicimila spettatori.

Dati che confermano l’Arena Stalloni come uno dei cuori pulsanti dell’offerta cultura estiva del centro storico della città, nonché uno degli appuntamenti più apprezzati e frequentati.

Grazie alla rassegna ’Accadde Domani’ sono stati ospiti grandi nomi del cinema italiano contemporaneo quali Francesco Di Leva con il film ’Nottefonda’, Francesco Costabile con "Familia", Yuri Tuci con "La vita da grandi", Mario Martone con "Fuori" e Gianluca Jodice con "Le Déluge. Gli ultimi giorni di Maria Antonietta". Tra gli ospiti dell’Arena anche Patrizio Roversi che ha presentato "La vaca ad fer", documentario sulle storiche Officine Reggiane che ricostruisce l’epopea operaia della fabbrica durante l’occupazione del 1951.

’Cinema sotto le stelle’ ha visto undici serate dedicate ai film di storia del cinema proposti in versione restaurata e in lingua originale con sottotitoli, due delle quali in piazza Prampolini. Tra i titoli, solo per citarne alcuni, anche capolavori come "Tutti dicono I Love You" di Woody Allen, "La visita" di Antonio Pietrangeli, "Bianca" di Nanni Moretti, "Le onde del destino" di Lars von Trier, "Borsalino" di Jacques Deray e "Elephant Man" di David Lynch.

"In un’epoca caratterizzata dalla crescente fruizione individuale di film sulle piattaforme di streaming, il cinema estivo dell’Arena Stalloni offre l’opportunità di riscoprire il piacere di vedere i film sul grande schermo assieme a centinaia di altre persone. Un cinema che diventa dunque un’occasione di socialità e condivisione: ogni serata si trasforma infatti in un evento unico dove incontrarsi, condividere emozioni, commentare i film e ridere o commuoversi insieme. La magia del “Cinema sotto le stelle” in Arena Stalloni sta per concludersi, ma ritornerà puntuale la prossima estate", dicono dal Comune.