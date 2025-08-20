Passione Triathlon nella settimana dello sport

Intensi raduni sportivi al centro di atletica Fornaciari del centro Coni di Castelnovo Monti, una straordinaria settimana piena di appuntamenti di ragazze e ragazzi, per la prima volta presente anche gli atleti della Federazione Regionale Triathlon. Pur essendo ormai da anni una località in cui in estate il turismo sportivo è un settore quanto mai vivace, è difficile ricordare un altro momento in cui nello stesso periodo sono concentrati così tanti raduni e ritiri nel capoluogo appenninico: il raduno del Comitato regionale della Fitri (Federazione italiana Triathlon), della Asd Spezia Triathlon, l’Atletica Estrada Bergamo e ritiro pre-campionato del Conad Volley Tricolore Reggio Emilia. Per la Fitri non è solo la prima esperienza a Castelnovo, che prosegue fino a domenica 24 agosto, è uno dei primi comitati regionali a proporre questo tipo di raduno. Spiega il neo eletto presidente regionale Damiano Vico: "Il raduno coinvolge le categorie Youth A e B. Sono 25 i ragazzi provenienti da tutta la regione e da tutte le squadre giovanili che, per sette giorni, si allenano presso le strutture locali: la pista di atletica del Centro Coni, la piscina Onda della Pietra per il nuoto e le strade che circondano la suggestiva Pietra di Bismantova per la parte ciclistica".

"La coordinazione tecnica – continua – è affidata al responsabile giovanile regionale Alberto Giampietri, coadiuvato dai tecnici rappresentanti di tutte le società partecipanti: Riccardo Bedei, Ivan Giunchi, Francesco Farina, Silvia Bagnari, Edy Signorini e Michele Montalti, in un lavoro di squadra che punta a valorizzare al meglio le potenzialità dei giovani atleti. L’iniziativa rappresenta non solo un’importante occasione di crescita sportiva, ma anche di condivisione e socializzazione tra atleti provenienti da squadre di città e zone diverse, grazie anche alla possibilità di allenarsi insieme sull’Appennino reggiano e confrontarsi giorno dopo giorno". Un’esperienza condivisa con la società La Spezia Marathon Dlf. Spiega il tecnico Andrea Salerno: "Anche per noi è la prima volta qui a Castelnovo, e devo dire che l’impiantistica è eccellente. Ci siamo mossi un po’ tardi per organizzare questo raduno, a Castelnovo non c’erano più posti disponibili negli alberghi, abbiamo trovato ospitalità all’Albergo Il Castagno di Busana. Se da un lato questa collocazione poteva creare qualche scomodità, in realtà si è rivelata per noi un’opportunità: i ragazzi stanno benissimo per quanto riguarda il soggiorno, nella struttura ci siamo solo noi, e per andare e tornare mattino e sera da Busana a a Castelnovo Monti si servono del pullman di linea che per loro è un’ulteriore modo di fare gruppo e stare insieme. Siamo una società che coinvolge i ragazzi anche fuori pista, ad esempio vanno tutti insieme anche al mare".

Ieri mattina ad accogliere lo staff dell’Atletica Estrada Bergamo di cui fa parte la giovanissima velocista sorda Daphne Bornaghi, era presente l’Assessore allo sport di Castelnovo Carlo Boni. Nino Teggi, storico punto di riferimento della società Atletica Castelnovo Monti: "E’ bellissimo avere la pista sempre piena di giovani, quando partimmo nel ’90, nessuno immaginava di poter arrivare a questi livelli: l’atletica ha preso piede e anche la nostra società è molto cresciuta".

Settimo Baisi