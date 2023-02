Passo a passo dalla casa fino al punto di sepoltura

Quando ha deciso di raccontare, il 16 novembre 2022, cosa sarebbe successo suo dire nella notte del primo maggio 2021, Danish Hasnain, lo zio della vittima Saman Abbas, ha chiesto anche che fosse messa a sua disposizione una cartina della zona ricavata da Google Earth per ricostruire il percorso fatto da lui e dai cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq fino al luogo della sepoltura della 18enne, nel casolare diroccato di via Reatino a Novellara.

Due giorni dopo, il 18 novembre, si è dato il via alla perquisizione del rudere: sul posto è stato condotto Hasnain, che ha indicato l’esatta ubicazione del luogo in cui era sepolta Saman. Sono subito iniziati gli scavi, da cui sono emerse alcune ossa, poi interrotti per essere ripresi con tutte le garanzie di sicurezza e il coinvolgimento dell’archeologo forense Dominic Salsarola e dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, nominati periti dal tribunale di Reggio.

Quel giorno Hasnain ha anche ripercorso il tragitto che sostiene di aver fatto nella notte del 30 aprileprimo maggio 2021 con i due cugini di Saman: l’iitinerario è stato ripercorso in parte in auto e in parte a piedi, in presenza del procuratore capo Calogero Gaetano Paci, del pm titolare dell’inchiesta Laura Galli, dei carabinieri e della polizia penitenziaria.

Insieme a Nomanulhaq e Ijaz, che lo avevano raggiunto nella sua casa di via Comunale 2, Hasnain sarebbe andato verso la casa di Shabbar Abbas, percorrendo la carreggiata in terra battuta che costeggia via Colombo (strada provinciale 5) in direzione Novellara. Dopo 400 metri avrebbero raggiunto le serre poste perpendicolarmente alla provinciale 5 e all’altezza della settima avrebbero svoltato a sinistra. A metà della lunghezza totale del gruppo di serre, dove una carraia ne interrompe la continuità, hanno svoltato a destra, arrivando fino al confine con un canale, per evitare le telecamere di un’abitazione. I tre uomini avrebbero poi attraversato il canaletto in un tratto dove c’era un collegamento di terra che permetteva il passaggio pedonale. Poi sarebbero sbucati su un campo che all’epoca era composto da arbusti derivanti dallo sfalcio di un vigneto: lo avrebbero percorso in diagonale per arrivare fino all’incrocio di via Cattania con via Colombo. Poi hanno attraversato la sp 5 e imboccato la sterrata parallela alla provinciale, in direzione dalla casa abitata dagli Abbas, fino all’altezza della quinta serra (contando a partire dal cortile antistante l’azienda agricola ‘Bartoli’): è qui che, a detta di Hasnain, si sarebbero fermati trovando a terra il corpo di Saman.

Nomanulhaq e Ijaz lo avrebbero anticipato per raggiungere la salma: Hasnain si sarebbe chinato per prendere in braccio Saman e baciarle la fronte. Poi avrebbe cercato di dirigersi verso la casa degli Abbas, cosa a suo dire impedita dagli altri due per evitare la videosorveglianza. Nomanulhaq e Ikram avrebbero preso il cadavere per spostarlo due serre più avanti, in direzione dell’azienda agricola, dicendo che era stata Nazia Shaheen, madre di Saman, a ucciderla. Poi i due avrebbero portato il corpo percorrendo parallelamente le serre 5 e 6 verso Nord. Al termine hanno svoltato a sinistra verso strada Reatino e poi a destra verso un piccolo ponticello. Percorrendo una sterrata sono giunti fino al casolare diroccato di strada Reatino, dove avrebbero appoggiato Saman coprendola con una coperta, per poi interrarla nella buca. Alessandra Codeluppi