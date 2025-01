"Passo fondamentale, ne beneficerà la sicurezza di tutto l’hinterland"

C’è soddisfazione tra i sindaci reggiani di fronte alla notizia del rinnovo della concessione alla società Autobrennero per la gestione dell’A22, la Modena-Brennero, per i prossimi decenni. "Era un rinnovo atteso dal 2014 – dichiara il sindaco di Reggiolo, Roberto Angeli, in carica anche come presidente dell’Unione Bassa Reggiana – che ora permette di sbloccare i nove miliardi di euro di investimenti collegati a questa convenzione. Investimenti previsti pure per il territorio reggiano e per l’avvio dei cantieri per l’autostrada regionale Cispadana, tra il casello di Reggiolo-Rolo e Ferrara".

Da sempre lei sindaco Angeli si è dichiarato favorevole a questo progetto. "Credo che il rinnovo della concessione sia fondamentale anche per il nostro territorio. La società Autobrebbero, di cui la Provincia di Reggio è socia, è una realtà in salute, che ha sempre investito. Può essere un passo avanti verso la Cispadana, per migliorare la viabilità nella Bassa Reggiana".

All’autostrada regionale è collegato il completamento della strada Cispadana, con il tratto fra Reggiolo e Tagliata e quello tra Brescello e Parma, che si andrebbero a congiungere con l’arteria viaria già esistente tra Suzzara/Codisotto e Brescello.

"Ne beneficerebbero viabilità, sicurezza e comunità di Brugneto, Villarotta, Tagliata, oltre che le aree fra Brescello, Sorbolo-Mezzani e Parma, in quanto la nuova strada porterebbe gran parte del traffico al di fuori delle attuali strade provinciali, spesso invase dai veicoli, soprattutto negli orari di punta".

Per Rolo si ipotizza un importante investimento attraverso la variante per Novi, mentre per Reggiolo garantirebbe una profonda riqualificazione dell’area della strada provinciale che collega il centro abitato alla frazione di Villanova. Un passaggio importante?

"Sì, la nuova autostrada limiterebbe il traffico tra Moglia e Villanova, ora passaggio obbligato verso il casello di Reggiolo-Rolo".