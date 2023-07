Pastasciutta antifascista, cresce il messaggio dei fratelli Cervi

di Mariagiuseppina Bo

Martedì 25 luglio si celebra la storica Festa della Pastasciutta antifascista, a Gattatico, nel parco di casa Cervi, i Campirossi, con iniziative in 220 luoghi in Italia e nel mondo. Numero record che supera quello del 2022. L’ingresso è a offerta libera, non occorre prenotazione. Casa Cervi devolverà il ricavato delle offerte alle comunità alluvionate della Romagna.

La ricorrenza è nata con la famiglia Cervi, che festeggiò la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini del 25 luglio 1943 offrendo, il 27 luglio, la pastasciutta a tutti nella piazza di Campegine.

La Festa inizia alle 19, dalle 20 viene distribuita la pastasciutta gratuitamente con gnocco fritto e piatti locali. Dagli 21 interventi di Albertina Soliani, Gianmaria Manghi, Giorgio Zanni, i sindaci Alessandro Spanò e Luca Ronzoni, Ivan Pedretti (Spi-Cgil), Rosamaria Papaleo (Cisl).

Toccherà poi allo scrittore Marco Cerri presentare in anteprima il suo libro ’La pastasciutta dei Cervi’, premiazione del Festavil di Resistenza, infine concerto con Alberto Bertoli (figlio dello scomparso Pierangelo), Dj-set Resistente con Mark Bee.

"La Pastasciutta a Casa Cervi - dice Albertina Soliani. presidente dell’Istituto Cervi) - è una Festa che nutre la fiducia nel futuro, il sogno, il legame tra la gente, cioè la democrazia che avrebbe vinto sul buio di quei giorni. Cominciò così la Resistenza. I Cervi non videro il 25 aprile: alla fine di dicembre dello stesso anno furono fucilati a Reggio". Per tutta la serata sarà aperto e visitabile il musero Cervi. Info: www.istitutocervi.it

Molte le altre pastasciutte in provincia, segnalate dall’Anpi (18 in tutto). Dopo quella prevista ieri a San Martino, domani Pastasciutta antifascista a Gualtieri (per Guastalla e Gualtieri), Bagnolo, Reggiolo, Reggio (al Centro Sociale Venezia e in Biasola – San Rigo. Lunedì a Poviglio. Martedì a Correggio, Scandiano, Castelnovo Monti, Fabbrico, Cavriago, Lentigione (per Brescello e Boretto), Albinea, Rubiera e San Polo. Giovedì 27 luglio a Reggio in piazza Prampolini. Venerdì a Campagnola.

Fuori Reggio, da ricordare quella di domani a Conselice (Ravenna) organizzata dall’istituto Cervi, con Anpi-Ravenna, Anpi Conselice e San Patrizio a cui partecipa Albertina Soliani, portando il ragù di Casa Cervi.