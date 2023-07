Pastasciutta antifascista "I Cervi si indebitarono pur di offrirla ai cittadini"

di Mariagiuseppina Bo

Oggi si celebra la storica festa nazionale della Pastasciutta Antifascista nel parco di Casa Cervi a Gattatico. Ma qual era davvero la ricetta originale dei sette fratelli Cervi? "Quella pastasciutta era fatta con acqua e farina bianca, senza uova. I Cervi riempirono due bidoni da latte, condita con burro e Parmigiano Reggiano. Poi la portarono in piazza a Campegine col cavallo e un carretto", racconta Marco Cerri che ha scritto un libro dedicato dal titolo ‘La pastasciutta dei Cervi. Fame, dono e sfida antifascista, in una festa del luglio 1943’ che verrà presentato in anteprima oggi. "Cià che scrivo – continua l’autore – me lo hanno raccontato tre testimoni, ora deceduti, tre anni fa quando ho iniziato le ricerche, ma anche grazie a testimonianze scritte. Le porzioni? Circa cento, ho preso come unità di misura il bidone del latte del Museo Cervi".

Le testimonianze rispetto alla quantità sono spesso contradditorie. "Una di queste è di Giovanni Bigi che aiutò i Cervi per la preparazione e il trasporto. Quel che più mi ha colpito è che il 25 luglio alle 20 venne annunciata, per radio la caduta del fascismo e quella dei Cervi è la manifestazione più originale di quelle che furono organizzate nei giorni successivi dove si abbatterono i fasci littori o i simboli fascisti. I Cervi lavorarono tutto il 26, raccogliendo farina anche dalle famiglie antifasciste locali. Per il burro s’indebitarono col caseificio per le quote di latte che avrebbero fornito successivamente, come per il formaggio. Metterono a disposizione le risorse che avevano. La pasta venne cotta in una ‘caldera’ da latte, in un caseificio lì vicino. Organizzarono un banchetto agrario di festa: un messaggio di pace di una comunità che si ritrovò intorno al cibo, tipica della tradizione rurale padana. Il 27 portarono la pastasciutta in piazza, all’ora di pranzo. La gente si presentò con piatti e scodelle proprie. Offrire cibo, nella situazione delle campagne del ’43 era una difficoltà grossa, quella pastasciutta fu molto importante: una sfida, un dono, di ciò che i Cervi accumularono col lavoro. Nelle Basse padane la pastasciutta era un cibo di lusso, agli inizi del’ 900 la consumava la borghesia cittadina. Non faceva parte della cultura contadina, tanto che nelle famiglie Cervi, rimase la tradizione della pasta fresca in brodo. La pastasciutta diventa nazionale dagli anni ‘50, con la produzione industriale di pasta secca. Quella antifascista nasce alla fine degli anni ‘80, quando un volontario dell’Istituto Cervi, Renato Bolondi, legge l’episodio della pastasciutta e tutti concordarono di organizzare una pastasciutta per celebrare ciò che fecero i Cervi nel ’43. Nel 2000 ‘nascono’ le pastasciutte legate alla rete dell’istituto Cervi, qualcuna agisce autonomamente: ora sono più di 200, crescono ogni anno e ora di giorno in giorno".