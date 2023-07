Pastasciutta dei Cervi 3400 euro per Conselice

Tremilaquattrocento euro. Tante sono state le offerte lasciate alle cassette d’ingresso di Casa Cervi, che martedì sera ha celebrato gli 80 anni della festa nazionale della Pastasciutta antifascista. Queste offerte saranno devolute alla comunità alluvionata di Conselice (Ravenna). Alla serata di Gattatico erano presenti più di duemila persone. Impressionanti i numeri che arrivano dalla cucina popolare di Casa Cervi, animata da decine di volontari: sono stati distribuiti più di 100 chilogrammi di gnocco fritto e cotti più di 180 chili di pasta (distribuita gratuitamente, proprio nel rispetto della tradizione dei Cervi).

E’ stata Albertina Soliani, presidente Istituto Cervi, ad aprire la serata: "Nel tempo della paura e della fame la pastasciutta dei Cervi dava fiducia e sicurezza. Così dovrebbe essere la politica, vicina alla vita come la pastasciutta buona, nutriente, per tutti: significa fare qualcosa di buono per gli altri. Ottant’anni dopo, siamo insieme, più che mai, per cambiare il mondo. La pastasciutta dei Cervi è nella memoria del mondo. Ovunque, donne e uomini, giovani, lottano per la libertà e attuano la stessa resistenza dei Cervi".

Giammaria Manghi, capo segreteria politica della presidenza regionale, aggiunge: "Siamo in un tempo storico in cui la memoria e l’affermazione delle testimonianze antifasciste sono fondamentali. Soprattutto pensando che un comune del Nord Italia ha impedito la pastasciutta antifascista. Poi c’è il bel gesto della regione Emilia-Romagna, che ha raccolto quasi 50 milioni di euro, segno di grande vicinanza alla popolazione alluvionata". Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia centrale: "È importante per noi essere qui, è una presenza inedita, la prima volta che portiamo il saluto dal palco. Politicamente è importante essere a casa Cervi, perché le forze sane di questo paese dicano la loro, concimando il terreno dei valori della condivisione, solidarietà, libertà, resistenza". Il presidente della provincia Giorgio Zanni: "È la più importante pastasciutta antifascista d’Italia, che riunisce ed unisce tutte quelle del Paese. Tante piazze trovano la sublimazione qui nella nostra provincia. In Italia non abbiamo fatto i conti con la Storia e bisogna farlo partendo da casa Cervi".

Alessandro Spanò, sindaco di Campegine, dove i Cervi hanno distribuito la pastasciutta è orgoglioso, spiega: "80 anni dopo siamo qui a festeggiare, non è anacronistico, né inutile: abbiamo bisogno di sederci attorno ad un tavolo, dichiaraci apertamente e palesemente antifascisti, perché non è scontato". Il sindaco di Gattatico Luca Ronzoni ricorda i libri di don Andrea Gallo: "Qui rappresentiamo la parte pratica onde il fascismo non si declini al futuro". I giovani di Libera, hanno servito ai tavoli.

Nel frattempo si sono anche svolte le premiazioni del Festival di Resistenza-Teatro per la memoria. La giuria presieduta da Maurizio Bercini ha assegnato il premio a Muoio come un paese, la passeggiata immersiva della performer e regista teatrale, italo svedese, Gemma Hansson Carbone, sul testo di Dimitri Dimitriadis e l’omaggio all’Angelo della storia di Walter Benjamin, prodotto da Naprawski.

Mariagiuseppina Bo