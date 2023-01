Pasticci nella differenziata Iren chiede più attenzione

Peperattolo, Pizzone e Tazziglia: sono i mostri che una sbagliata separazione dei rifiuti può generare. Iren li userà per sensibilizzare i cittadini, il nostro Comune rappresenta da tempo una delle eccellenze nazionali per percentuale di rifiuti separati (siamo oltre l’80%) ma ora ha bisogno di crescere anche dal punto di vista della qualità: "Gestendo meglio i rifiuti di plastica, per esempio, potremmo risparmiare alle bollette dei reggiani diverse centinaia di migliaia di euro ogni anno". A spiegarlo è Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren ambiente: "Oggi i carichi di plastica che riceviamo tramite gli appositi cassonetti sono impuri al 35%, perché troppe persone non sanno che lì andrebbero gettati solo gli imballaggi. Questo ci costringe a farli pretrattare a Parma prima di venire lavorati a Cadelbosco, mentre se i carichi fossero puri almeno all’80% il passaggio si potrebbe evitare". Gli errori sono anche altri: "Spesso succede che l’organico ci venga conferito in sacchetti di plastica non biodegradabili". Ecco allora che entreranno in gioco le tre creature, ibridi creati dall’unione rispettivamente di organico e latta, pizza e cartone e ceramica e vetro, affissi nei cartelloni e negli spazi pubblicitari in giro per Reggio. L’iniziativa, già in corso e realizzata anche a Parma, inviterà i cittadini a fare più attenzione nella scelta del bidone in cui gettare i rifiuti: "Abbiamo preso i casi più estremi ma spesso davvero troviamo cartoni troppo unti e sporchi insieme alla carta oppure cittadini che trattano come vetro ciò che non lo è. Oltre a questo sono troppo frequenti i conferimenti abusivi, con rifiuti indifferenziati buttati impropriamente dentro ad altri cassonetti, un problema di civiltà".

L’assessora comunale delegata all’ambiente Carlotta Bonvicini è intervenuta a questo proposito: "Stiamo aumentando il numero di agenti supervisori per il corretto conferimento e creeremo presto un gruppo dedicato interno alla Polizia locale di addetti dedicati, oltre alla tariffazione puntuale che Reggio ha introdotto addirittura nel 2019. La campagna sarà lanciata anche nei quartieri e negli altri comuni, perché lo sforzo che si richiede ai cittadini è sempre più importante e se la quantità è alta deve esserlo anche la qualità".

Un’ultima nota da Bertolini su Forsu, il nuovo impianto di Gavassa: "Da gennaio sta trattando quasi completamente i rifiuti della provincia di Parma oltre che di Reggio, il bacino è ormai autosufficiente".

Tommaso Vezzani