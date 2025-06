Pasticcio Atersir. Civici e FdI:: "Comune muto"

I civici Giovanni Tarquini e Giuseppe Migale attaccano dopo il ‘pasticcio’ di alcuni giorni fa in commissione, quando un dirigente di Atersir ha espresso alcune considerazioni sulle gare d’appalto facendo infuriare sia le opposizioni, sia la sua azienda. "Nell’ultima riunione della commissione era presente uno dei rappresentanti di Atersir, che è stato interpellato sulla prospettiva di sostituzione di Iren con altro gestore alla scadenza del mandato di Iren e sulle possibili interferenze tra i due soggetti, Iren e Comune, per il fatto che il Comune è attualmente anche debitore di Iren. Con stupore generale – incalzano i civici –, il rappresentante ha evidenziato i difetti dei possibili soggetti alternativi a Iren, in particolare Sabar, e ha definito come improbabile un subentro di un concorrente di Iren. Motivo? ‘Cane non mangia cane’, espressione letteralmente proferita. E’ del tutto evidente – argomentano – che il controllo di Atersir è insufficiente o inefficace".

All’attacco anche Fratelli d’Italia: "Siamo alla farsa istituzionale – sottolinea il capogruppo Cristian Paglialonga – con Atersir che ammette di aver inviato un tecnico ‘non abitualmente incaricato’ e ‘non allineato agli standard tecnici’. Questa toppa è peggiore del buco. E il Comune? Muto. Nessuna presa di distanza, nessuna richiesta di chiarimento ufficiale, sul tema interrogheremo la Regione".