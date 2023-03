Pasticcio Tari, dopo il dietrofront Mozioni respinte, niente urgenza

Il pasticcio della Tari, con l’anticipo dell’invio delle bollette e il dietrofront di fronte alle proteste dei cittadini, non è stato affrontato dal consiglio comunale. Bocciate ieri le mozioni d’urgenza presentate dalle opposizioni. Le date dei pagamenti sono peraltro tornate quelle normali, anche se le opposizioni avrebbe voluto chiarimenti sulle scelte fatte dalla giunta di Luca Vecchi. Nella serata di ieri una manifestazione di Reggio Città Aperta, con Francesco Fantuzzi, si è svolta davanti al municipio. Tra le scritte: "Sindaco, cambia tu le tue abitudini, esercita le prerogative di socio di Iren".

La giunta aveva accolto la richiesta di Iren di far pagare la tariffa rifiuti in anticipo, a differenza dei comuni di Campagnola, Rubiera e Scandiano che avevano detto no alla multiutility. "Siamo rammaricati dalla decisione della maggioranza di non portare a discussione nessuna delle due mozioni d’urgenza - ha scritto ReggioEmiliaInComune - La giunta avrebbe dovuto sentire l’urgenza di chiarire le proprie scelte, sindaco in primis. Continuiamo a chiederci se sia il Comune a detenere una quota azionaria di Iren o il contrario".

Le mozioni urgenti, una della Lega e una di Coalizione e M5s, sono state respinte da Pd, Reggio È, +Europa, Europa Verde. A favore nel primo caso Lega, FdI, Fi e Coalizione Civica, astenuto il M5s. Per la seconda a favore Coalizione Civica, M5s, Fi, FdI e Lega. Entrambe le mozioni chiedevano di convocare con urgenza una commissione con rappresentanti Iren per spiegare perché la data di emissione delle fatture (21 febbraio 2023) fosse di due giorni antecedente alla riunione di giunta che ha approvato la modifica delle scadenze. Coalizione Civica e M5s chiedevano anche di mantenere le date classiche di riscossione nei prossimi anni e di comunicare in futuro in commissione eventuali ipotesi di variazioni nelle scadenze di tasse e tributi.