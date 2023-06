Pasto più povero e caro per gli operatori sanitari

Da un pasto completo a una consumazione con cifra coperta al massimo di sette euro. Cambia il servizio del pasto per dipendenti e operatori sanitari degli ospedali reggiani sprovvisti di mensa interna. In strutture come Guastalla e Correggio, infatti, dal primo giugno i dipendenti non hanno più diritto al pasto come garantito in passato, quando alla mensa Cir si potevano ordinare primo, secondo, contorno, frutta, pane e acqua mostrando il badge e aggiungendo 1,05 euro. Ora è in vigore una card di sette euro da utilizzare alla mensa o in bar convenzionati, che garantiscono un primo o un secondo, un contorno e l’acqua.

"E la qualità del prodotto – spiegano alcuni operatori – rischia in alcuni casi di essere di qualità inferiore rispetto a prima, dovendo i gestori garantire un servizio per soli sette euro di ricavo". Secondo alcuni utenti, le modalità di cambiamento sarebbero state illustrate in maniera poco chiara, tanto che una mancata attivazione immediata della nuova tessera sta impedendo ad alcuni operatori di usufruire del servizio mensa. La questione è già stata segnalata ai sindacati di categoria, che hanno chiesto un incontro urgente alla direzione dell’Azienda Usl.

"Siamo operatori sanitari, educhiamo la popolazione a una corretta alimentazione. E poi l’Azienda taglia sui pasti…", dicono alcuni dipendenti. Che concludono: "I colleghi di Reggio o delle altre sedi dotate di mensa interna non si sono visti cambiare nulla nel servizio. Significa che ci sono operatori di serie A e di serie B? Poi non ci si deve meravigliare se per alcune strutture non si trovano operatori…".

Antonio Lecci