Patenti revocate e false: controlli dei carabinieri

Un reggiano di 47 anni guidava con la patente revocata, un altro, 21 anni di Rio Saliceto, non l’aveva nemmeno e ne ha presentata una falsa quando i carabinieri l’hanno fermato. In ultimo un 52enne di Correggio che si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Al bilancio dei controlli stradali fatti dai carabinieri di Reggio lo scorso weekend si aggiungono otto persone, di cui due minorenni, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. I due minori hanno 16 e 17 anni: il primo era in centro storico e aveva 8 grammi di hashish, il secondo invece è di Scandiano e aveva con sé mezzo grammo. Nello stesso Comune sono stati segnalati anche un 47enne e un 39enne, ciascuno di loro aveva con sé 1 grammo di marijuana, e un 25enne trovato in possesso di circa due grammi di hashish. A Reggio è stato fermato anche un 26enne (1 grammo di cocaina) e un uomo di 63 anni (1 grammo di hashish); infine, a Casalgrande, i carabinieri hanno segnalato un 20enne (1 grammo di hashish). Trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico, tutti e otto verranno segnalati alla Prefettura, che potrà procedere alla sospensione dei loro documenti di guida.