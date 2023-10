Patentino da carrellista e utilizzo di Office

LAVORAZIONE ELETTROMECCANICHE – RIF. 99482023. Azienda operante nel settore della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di sollevamento ricerca manutentoretrice elettromeccanicoa, addetto alla verifica e manutenzione di impianti industriali di sollevamento (carroponti, funi, ecc.). L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. E’ richiesta esperienza nella mansione di 35 anni, diploma o qualifica tecnica. Conoscenza lingua inglese A2, pacchetto office, in possesso di patentino di carrellista, pat. B automunito. Richieste buone capacità comunicative e team working. Luogo di lavoro: Reggio Emilia, il lavoro prevede trasferte saltuarie con rimborsi buoni pasto. Contratto: t. determinato eo t. indeterminato. Tempo pieno. Scadenza 27102023.