Paterlini, cuore biancorosso. Guelfo Srl nel Basket Pool

Certezze. Dopo aver incassato la fiducia del gruppo Una Hotels che resterà ancora un altro anno come main sponsor, la Pallacanestro Reggiana ottiene la prima conferma all’interno del Basket Pool, il prestigioso gruppo di aziende sostenitrici. Si tratta di ‘Guelfo Srl’, la società amministrata dall’ex presidente biancorosso Ivan Paterlini che si occupa della gestione del centro commerciale ‘Castel Guelfo Plaza Family Shopping’ situato a Castel Guelfo di Bologna.

"La passione per Pallacanestro Reggiana ci porta ad essere prima tifosi che sponsor – ha dichiarato Paterlini, presidente dal 2010 al 2015 – per questo confermare il nostro sostegno alla società ci emoziona e riempie di orgoglio. La speranza, e l’ambizione, è quella di vivere di nuovo una stagione importante".

E così il mitico ‘Pat’ si mette ancora una volta in pista al fianco del club che, assieme al patron Stefano Landi, ha aiutato a diventare grande prima di passare la mano alla presidente Veronica Bartoli, al vice Enrico San Pietro e al socio e consigliere d’amministrazione Graziano Sassi.

Nel frattempo è ufficiale il passaggio di Sasha Grant alla Vanoli Cremona. L’ala, appena liberata dalla Pallacanestro Reggiana che ha deciso di uscire dall’ultimo anno di contratto, potrà avere spazio e minuti per rilanciarsi.

Continua la trattativa per l’ala piccola Jordan Usher, in uscita dal Bourg en Bresse, ma il gm Sambugaro inizia a monitorare anche altri profili. Già dalla settimana prossima, quando Caruso scioglierà le riserve sul proprio futuro, si potrà fare più chiarezza sugli ultimi elementi con cui comporre il roster in una sorta di ‘effetto domino’.

Nel frattempo l’ex biancorosso Luca Infante - che già da qualche anno ha intrapreso la carriera da direttore sportivo - è stato ingaggiato da Montecatini, club che cerca di tornare agli antichi fasti partendo dalla Serie B. Ufficiale anche il trasferimento dell’ala Nikolic alla Reyer Venezia. Il giocatore era stato inizialmente sondato anche dalla Pallacanestro Reggiana che poi si era orientata su Luca Severini. Francesco Pioppi