Paterlini e il suo ‘Confiteor’. Stasera al ‘Catomes Tot’

Stasera alle 21 al circolo Catomes Tot a Reggio, in via Panciroli, la presentazione del libro ‘Confiteor’ dello scrittore Piergiorgio Paterlini, alla presenza dell’autore. Un libro proposto come candidato al Premio Strega 2025. Non un’autobiografia, ma un modo tutto particolare di guardare retrospettivamente a sé stesso che coinvolge e rapisce, un "memoriale" commovente e colto.

Sempre oggi un doppio appuntamento al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio. Alle 19 viene proposto come prima visione il film "Nonostante" per la regia di Valerio Mastandrea. Un uomo vaga dentro e fuori un ospedale, divertendosi ad interagire con i suoi occupanti - medici, infermieri, pazienti – senza esserne visto. Quell’uomo è in coma. Mentre il suo corpo giace in un letto ospedaliero, la sua essenza va in giro e parla con gli altri pazienti, al momento separati dai loro corpi mortali. E alle 21 viene proiettato ‘Pino’, docufilm dedicato a Pino Daniele. Si tratta del primo film ufficiale su uno dei più amati maestri della musica italiana.

a. le.